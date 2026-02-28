Российские войска взяли под контроль село в Запорожской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Горькое, расположенное в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«Подразделения группировки [войск] «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Горькое», — рассказали в ведомстве.

В заявлении отмечается, что российские бойцы в течение суток нанесли поражение личному составу и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе шести населенных пунктов. Ударам подверглись украинские формирования у Добропасово в Днепропетровской области и возле Копани, Лесного, Комсомольского, Самойловки, Барвиновки в Запорожской области.

Суточные потери ВСУ составили до 330 военнослужащих. ВС России вывели из строя одно артиллерийское орудие украинских войск, пять автомобилей и шесть боевых бронированных машин. Также целями стали два хранилища со снарядами и материальными средствами.

27 февраля журналисты ТАСС сообщили, что в плен российским войскам сдалась группа украинских солдат, отправленных в наступление под Гуляйполем в Запорожской области. Сложить оружие решили бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее в Запорожской области нашли замерзших штурмовиков ВСУ.