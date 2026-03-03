Суд обозначил экс-замминистру обороны РФ срок ознакомления с делом

Басманный суд Москвы ограничил бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову срок ознакомления с материалами дела. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Денис Балуев.

«Суд ограничил Тимуру Вадимовичу срок ознакомления с материалами уголовного дела до 26 марта», — сказал адвокат.

В феврале Мосгорсуд отменил обращение в доход государства части имущества, ранее конфискованного по делу Иванова.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Иванова проверяют на причастность к хищениям средств Минобороны РФ при строительстве объектов по госконтрактам.

До этого Мосгорсуд признал бывшего замминистра обороны виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн рублей.

Ранее экс-замглавы Минобороны Иванов получил новый иск.