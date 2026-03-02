В Катаре заявили об уничтожении двух Су-24

ВВС Катара сбили два самолета Су-24, летевших из Ирана. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны на своей странице в соцсети X.

«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета Су-24, следовавших со стороны исламской республики Иран. Они также успешно перехватили семь баллистических ракет и пять БПЛА с помощью средств ПВО», — говорится в публикации.

2 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи и его китайский коллега Ван И провели переговоры, в ходе которых иранский министр заявил, что Тегеран без вражды относится к странам Персидского залива и намерен продолжать с ними добрососедские отношения.

Арагчи добавил: оборонительный ответ Ирана, который пришелся на американские военные базы в ряде государств Персидского залива, не следует считать нападением, «это законный ответ на источник агрессии».

До этого сенатор Алексей Пушков высказал мнение: судя по заявлениям иранских властей, Тегеран готов нанести США и Израилю «максимальный ущерб», поэтому конфликт будет идти до тех пор, пока кто-то не «дрогнет» или у одной из сторон «не закончатся ракеты».

Ранее Трамп объяснил, почему с ударами по Ирану нельзя было медлить.