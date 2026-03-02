Размер шрифта
Названа дата похорон иранских школьниц, погибших в результате авиаудара США и Израиля

РИА: погибших из-за авиаудара иранских школьниц похоронят 3 марта
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Учениц и сотрудников школы в Иране, погибших в результате удара США и Израиля похоронят во вторник, 3 марта. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Во вторник пройдут похороны 165 учащихся школы «Шаджаре Тайебе», расположенной в Минабе в провинции Хормозган на юге Ирана, вместе с несколькими невинными гражданами этого города», — сказали агентству.

В субботу, 28 февраля, Израиль и США объявили о начале военных операций «Рык льва» и «Эпическая ярость», направленных против Ирана. Ракетным ударам подверглись иранские города, включая Тегеран и Бушер.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко осудил удар США и Израиля по учебному заведению на юге страны и назвал его «актом варварства». Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс заявил, что Вашингтон начал проверку обстоятельств ракетного удара по школе. Он подчеркнул, что защита мирных жителей остается для Вашингтона приоритетом и американская сторона намерена продолжать принимать все возможные меры предосторожности для снижения риска «непреднамеренного» ущерба.

Ранее появилось фото 14-месячной внучки верховного лидера Ирана, погибшей вместе с дедом.

 
