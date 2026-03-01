Стало известно о закрытии пляжей в Дубае после атак на город

В Дубае закрыли пляжи после ночных атак на город. Сейчас туристы не могут пойти на море в районе Пальма Джумейра и других частях города, пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Люди не выходят и к бассейнам на территории отелей. По словам наших граждан, в самом городе пусто: по дорогам ездят редкие машины, на улицах нет людей. Все находятся в домах или же убежищах, где прячутся от атак», — сказано в посте.

Около получаса назад прогремела серия взрывов в Дубае. Очевидцы сообщили, что слышали около 10 громких хлопков, заключает канал.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость», ударив по городам Исламской Республики. В ответ Иран атаковал ракетами и беспилотниками американские авиабазы на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным правительства страны, также были атакованы гражданские объекты, в частности, иранский БПЛА ударил по аэропорту Дубая.

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.