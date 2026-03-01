В Тегеране погиб один из высокопоставленных чиновников Минразведки Ирана

ISNA: при атаке на Тегеран погиб член командования армии Ирана Басери

Член высшего командования армии из министерства разведки Ирана Хадж-Мохаммад Басери погиб в Тегеране в результате атаки США и Израиля. Об этом сообщило агентство ISNA.

По данным издания, Басери погиб в иранской столице в ходе американо-израильской атаки.

Иран накануне официально подтвердил гибель верховного лидера Али Хаменеи в результате операции США и Израиля. Объявлены 40 дней общенационального траура и семь выходных. КСИР заявил о начале «самой мощной наступательной операции» в истории страны и пообещал «жесткий, решительный и заставляющий пожалеть» ответ.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

