В Белгородской области отразили ракетную атаку

Гладков заявил, что средства ПВО отразили ракетную атаку на Белгород
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала система ПВО — отражена ракетная атака», — говорится в заявлении.

Предварительно, никто из людей не пострадал. В настоящее время сотрудники оперативных и аварийных служб уточняют информацию о последствиях атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем 28 февраля Гладков сообщил, что в селе Рождественка в Грайворонском округе Белгородской области зафиксировали прилет боеприпаса на территорию частного жилого дома. В результате два человека — мужчина и женщина — пострадали. Их доставили в центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела. По словам губернатора, после оказания необходимой помощи пострадавших транспортировали в городскую больницу №2 в Белгороде.

В результате атаки домовладение получило повреждения. Кроме того, была разрушена хозяйственная постройка.

Ранее военные ВСУ оставили без света десятки тысяч жителей Белгорода.

 
