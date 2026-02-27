Размер шрифта
Отправленные в наступление под Гуляйполем украинские солдаты сдались в плен

ТАСС: группа украинских военных сдалась в плен под Гуляйполем
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Группа украинских солдат, отправленных в наступление под Гуляйполем в Запорожской области, сдалась в плен Вооруженным силам РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, речь идет о бойцах 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они пришли на позиции российских подразделений, думая, что идут на штурм.

«Нас отправили штурмовать. Мы пришли в «лесополку», а там уже сидели русские солдаты», — рассказал украинский военный Василий Лящук, сдавшийся в плен вместе с сослуживцами.

Он обратил внимание, что бойцы ВС РФ хорошо отнеслись к украинским солдатам. Российские военнослужащие поделились с ними едой и водой.

28 декабря 2025 года газета «Известия» со ссылкой на российское министерство обороны сообщила, что военнослужащие страны завершили освобождение Гуляйполя в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».За сутки они ликвидировали до 185 военных ВСУ, а также уничтожили четыре автомобиля, две боевые бронированные машины и одну 155-миллиметровую гаубицу М198.

Ранее беженец рассказал, как в Гуляйполе при ВСУ относились к русскоязычным.

 
