Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном

Афганистан вновь перешел к активным боевым действиям на границе с Пакистаном. Об этом сообщает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на собственные источники.

«Источники сообщили о начале новой волны атак возмездия вдоль условной линии (разграничения. — прим. ред.) на позиции военного режима Пакистана», — говорится в сообщении.

Боестолкновения, по информации Ariana News, развернулись в нескольких районах провинции Хост.

27 февраля министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф объявил о фактическом начале открытой войны с правительством «Талибана» (организация, признанная террористической и запрещенной в РФ) в Афганистане. Произошли авиационные удары по Кабулу и Кандагару. Обе стороны сообщают о многочисленных жертвах и захвате территорий. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле высказались об «открытой войне» Пакистана с Афганистаном.