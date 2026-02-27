Наемники из англоязычных стран и Германии стали реже участвовать в боевых действиях на стороне Украины, при этом все чаще фиксируется присутствие испаноговорящих. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, сейчас в основном фиксируются испаноговорящие наемники. Он отметил, что, в отличие от начала СВО, желающих из числа англоговорящих или немцев практически не видно, и добавил, что, по всей видимости, их интерес к участию в боевых действиях снизился.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров также сообщил о заметном росте числа наемников из стран Латинской Америки в зоне СВО. По его данным, если в 2022 году на стороне Украины воевали в основном наемники из стран Европы, а также из США и Канады, то теперь их число значительно сократилось.

Прозоров назвал две основные причины такой тенденции. Первая, по его словам, связана с финансами: на Украине наемник может получать до $3 тыс. в месяц, что является существенной суммой для граждан ряда стран Латинской Америки. Вторая причина, как он отметил, заключается в стремлении некоторых латиноамериканцев получить боевой опыт, прежде всего в управлении дронами, чтобы затем передать эти навыки наркокартелям.

Ранее Алаудинов рассказывал, что в зоне СВО наибольшей жестокостью отличились наемники из Польши и Грузии.