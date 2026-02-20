Размер шрифта
Ким Чен Ына сфотографировали за рулем ракетной установки

ЦТАК: Ким Чен Ын прокатился по площади за рулем крупнокалиберной РСЗО
KRT

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объехал площадь за рулем новой крупнокалиберной РСЗО во время церемонии передачи северокорейскими рабочими пятидесяти установок армии и партии страны. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На кадрах агентства видно, что лидер Северной Кореи за рулем РСЗО, широко улыбаясь, объехал по кругу площадь, осматривая выстроенную на ней технику и собравшихся на площади Дома культуры «25 апреля» граждан.

Уточняется, что речь идет о 600-миллиметровых РСЗО с искусственным интеллектом.

По данным агентства, установки калибра 600 мм были дополнительно произведены в течение двух месяцев в качестве подарка съезду партии.

Один из руководителей оборонно-промышленного комплекса заявил, что в РСЗО внедрены технологии искусственного интеллекта и системы комбинированного наведения. Ким Чен Ын поблагодарил работников предприятий и охарактеризовал установки как «точечное сверхмощное наступательное оружие», отметив, что они сочетают возможности реактивной артиллерии и точность тактических баллистических ракет.

Ранее СМИ рассказали о новом «секретном оружии» Северной Кореи.
 
