Над регионами России сбили 13 беспилотников ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины над территориями трех регионов России и акваторией Черного моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, пять беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, еще по три дрона сбили над Курской областью и Крымом. При этом над территорией Брянской области уничтожили два БПЛА, отметили в министерстве.

В Минобороны уточнили, что дроны уничтожили в период с 14:00 по 20:00 мск. Украинские войска предприняли попытки атак с помощью беспилотников самолетного типа.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы ПВО обнаружили и сбили за сутки 380 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, по данным ведомства, ВСУ лишились шести управляемых авиационных бомб и столько же снарядов реактивной системы залпового огня.

Ранее ВСУ признали превосходство российских войск в сфере беспилотников.