Достижения России в применении беспилотных систем в зоне проведения СВО вызывают серьезную обеспокоенность у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал CNN.

«Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту. Ничто из того, что работает против российских войск сегодня, не сработает в следующем месяце», — говорится в материале.

Кроме того, по данным журналистов, украинская сторона испытывает острую нехватку военных. По информации CNN, численность ВСУ примерно в 20 раз меньше, чем российских войск.

25 февраля Telegram-канал «Херсонский вестник» сообщил, что подразделения ВСУ начали покидать правый берег Днепра. По его данным ВСУ приняли решение покинуть свои позиции на правом берегу Днепра, поскольку там не осталось ни одного места, где можно было бы укрыться. Пустующие пункты временной дислокации, оставшиеся после ухода украинских бойцов, выжигают операторы 18-й общевойсковой армии группировки российских войск «Днепр».

Ранее стало известно, что 10 тысяч бойцов ВСУ сбежали с поля боя в блиндажи в Сумской области.