Ганчев обратился к жителям Графского, взятого под контроль ВС РФ

Ганчев призвал жителей Графского дожидаться эвакуации в укрытиях
РИА Новости

Жителям села Графское в Харьковской области, взятого под контроль Вооруженными силами РФ, следует оставаться в укрытиях и ждать эвакуации. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он отметил, что из населенного пункта лишь недавно выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В связи с этим о восстановлении в нем мирной обстановки пока речи идти не может, подчеркнул Ганчев.

«Пока линия боевого столкновения не отодвинется дальше, мирному населению лучше оставаться в укрытии и ожидать эвакуации нашими военнослужащими в безопасное место», — сказал глава администрации.

Ганчев добавил, что сотрудники российской администрации в данный момент не имеют доступа в Графское. Тем не менее всем мирным жителям, которые будут эвакуированы из села, окажут необходимую помощь.

Днем 25 февраля министерство обороны РФ заявило, что российские подразделения взяли под контроль Графское. В сражениях за село участвовали бойцы группировки войск «Север».

Ранее в Минобороны РФ объяснили важность взятия под контроль Графского.

 
