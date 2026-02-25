Минобороны: группа «Север» взяла под контроль Графское в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские войска нанесли поражение подразделениям восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах семи населенных пунктов Харьковской области.

В Сумской области Вооруженные силы России поразили формирования трех украинских бригад.

Потери ВСУ в зоне ответственности российской группировки «Север» составили более 220 военнослужащих, 11 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS американского производства и три орудия полевой артиллерии, в том числе гаубица М777 производства США.

Также российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» российской группировки войск «Север» уничтожили украинские склады боеприпасов под Харьковом.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Риздвянка в Запорожской области.