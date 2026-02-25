Размер шрифта
Российские военные ударили по объектам ТЭК и местам хранения дронов ВСУ

Минобороны России заявило о поражении объектов ТЭК, используемых в интересах ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, которые используются в интересах армии страны. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Также целями для ударов стали места хранения дронов ВСУ, пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников. Места их скопления выявили в 147-ми районах.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 115 украинских беспилотников самолетного типа.

25 февраля российское военное ведомство заявило, что расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» в составе группировки войск «Север» уничтожили склады с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Кроме того, атакам подверглись центры управления дронами и крупные скопления техники.

Ранее боец ВС России в одиночку взял в плен восьмерых украинских солдат.

 
