Армия

Пять человек пострадали при ЧП с американским военным самолетом на Филиппинах

NBC News: военный самолет США врезался в бетонное ограждение на Филиппинах
Jeremias Gonzalez/AP

Военный самолет США во время учений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходивших на Филиппинах, врезался в бетонное ограждение при попытке взлететь с дороги. Об этом сообщает NBC News.

Как выяснили журналисты, в рамках учений воздушное судно совершило посадку в «альтернативной зоне приземления» — на объездной дороге в городе Лаоак в провинции Пангасинан. Посадка была полностью согласована с гражданскими, полицейскими и военными властями Филиппин.

Когда американский самолет попытался взлететь, он отклонился от курса и врезался в препятствие. Причины аварии в данный момент устанавливаются, говорится в материале.

В тексте отмечается, что на борту находились пять человек. Они все получили травмы.

«Пилот и еще двое американских военнослужащих были доставлены в больницу <...>. Еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте», — уточнили авторы публикации.

25 февраля в Карагандинской области Казахстана разбился истребитель Су-30СМ. Воздушное судно потерпело крушение при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. По данным министерства обороны республики, члены экипажа своевременно катапультировались — их жизни ничего не угрожает.

Ранее в Турции истребитель рухнул прямо на автотрассу.

 
