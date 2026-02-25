Размер шрифта
В Ростехе заявили, что управляемые снаряды «Краснополь» обошли западные аналоги

Рссийские управляемые снаряды «Краснополь» оказались точнее западных аналогов. Об этом заявила пресс-служба корпорации «Ростех».

«Статистика показывает, что «Краснополь» ощутимо превосходит по точности западные управляемые снаряды», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны РФ в Telegram-канале публиковало ролик, на который попало, как расчет самоходной гаубицы «Мста-С» одним попаданием «Краснополя» уничтожил опорный пункт противника.

Там объяснили, что использование этих управляемых снарядов позволяет ускорить цикл «обнаружение-целеуказание-выстрел-уход». «Мста-С», в свою очередь, быстро двигается, разворачивается на позиции, ведет огонь и уходит, а на выполнение боевой задачи расчету требуется считанные минуты, отметили в «Ростехе».

Партию управляемых снарядов Вооруженные силы РФ получили в ноябре прошлого года. Незадолго до этого в госкорпорации сообщили, что стратегия развития Ростеха до 2036 года предполагает сохранение второго места России в рейтинге стран-экспортеров вооружений.

Ранее в России разработали матрицы нового поколения для инфракрасных камер дронов.

 
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
