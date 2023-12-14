Путин назвал Одессу русским городом

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что Одесса является русским городом, и все об этом знают.

«Одесса — русский город, все об этом знают, но напридумывали историческую чушь», — сказал российский лидер, добавив, что на юго-востоке Украины люди всегда голосовали за тех, кто шел на пророссийских лозунгах.

По его словам, Россия после распада СССР с этим смирилась.

Глава государства добавил, что после 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, стало понятно, что России не позволят выстроить нормальные отношения с этой страной.

14 декабря глава государства проводит в прямом эфире пресс-конференцию «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как рассказал ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский лидер готовился к мероприятию с вечера 12 декабря.

По словам представителя Кремля, все обращения россиян, поступившие на прямую линию президента РФ, будут обработаны представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ). Песков заверял, что каждый, кто поставил предметный вопрос, получит на него ответ в виде информации или в виде необходимых действий для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Москве перекроют часть улиц из-за выступления президента.