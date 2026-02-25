В РФ создали первый управляемый боеприпас, способный преодолеть более 100 км

«Калашников»: создан первый беспилотник-камикадзе с дальностью полета более 100 км

Концерн «Калашников» создал первый в России беспилотный комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета более 100 км. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что аппарат был создан в рекордные сроки. Разработчики учитывали опыт применения УБ в зоне спецоперации.

«Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он оснащен системой аэрофото- и видеосъемки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новый боеприпас может поражать небронированную и легкобронированную военную технику, бронетранспортеры, элементы командных пунктов дивизий, батальоны, дивизионы зенитных ракетных комплексов.

Беспилотный аппарат способен выполнять боевые задачи на высоте от 80 до 1800 м с крейсерской скоростью 120 км/ч.

21 февраля госкорпорация «Ростех» представила в Москве восемь типов новейших беспилотников различного назначения, используемых в зоне проведения специальной военной операции.

Помимо дронов, в стенах корпорации были представлены образцы экипировки, мототехники, а также боеприпасы, средства для борьбы с вражескими дронами и другое — всего более 140 изделий.

Ранее на выставке в Эр-Рияде продемонстрировали новый российский морской катер.