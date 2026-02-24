В Таиланде произошел пожар на складе боеприпасов

В таиландской провинции Сурин произошел пожар на складе боеприпасов пограничной полиции. Об этом заявили в пресс-службе Сухопутных сил Таиланда.

Там заявили, что на место происшествия была направлена военная «оперативная группа с пожарной техникой для ликвидации последствий пожара». Местным жителям было рекомендовано не приближаться к горящему объекту.

Как сообщила газета Thairath, на этом складе периодически происходят взрывы из-за детонации боеприпасов. В результате инцидента пострадал один человек.

Таиландские власти проводят расследование для установления причин пожара.

Провинция Сурин располагается на востоке Таиланда и граничит с Камбоджей.

27 декабря 2025 года министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха подписали совместное заявление о прекращении огня на границе между двумя государствами. В документе говорится, что Бангкок и Пномпень обязаны воздерживаться от применения военной силы, а также стремиться к мирному урегулированию возникающих спорных моментов.

В начале декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого страны ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

