Пентагон сообщил о захвате третьего танкера, находящегося под санкциями

США задержали в Индийском океане санкционный нефтяной танкер Bertha
Russell Cheyne/Reuters

Американские военные задержали в Индийском океане нефтяной танкер Bertha, находящийся под санкциями. Об этом сообщил Пентагон в соцсети Х.

Это уже третья подобная операция по перехвату санкционных танкеров в последнее время.

Американское министерство обороны рассказало, что военные США поднялись на борт танкера ночью.

«Ночью американские силы провели морскую операцию по перехвату и абордажу судна Bertha в зоне ответственности INDOPACOM без каких-либо инцидентов. Судно действовало в нарушение установленного президентом [США Дональдом] Трампом ограничения для судов, находящихся под санкциями в Карибском море, и пыталось уклониться от преследования», — говорится в сообщении Пентагона.

Там добавили, что три лодки пытались скрыться, но они были перехвачены. Других подробностей не приводится.

Согласно данным управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, судно Bertha, плавающее под флагом Островов Кука, связано с компанией Shanghai Legendary Ship Management Company Limited и подпадает под санкции, введенные в январе 2020 года.

Ранее в Дании задержали иранский контейнеровоз.

 
