Детей в России хотят научить строить блиндажи и стрелять из автомата

Депутат Киселев призвал обучить детей в России рытью окопов и стрельбе
Екатеринбургская городская Дума/RuTube

Российских детей надо обучать практическим навыкам, необходимым в реальных боевых условиях, включая рытье блиндажей и стрельбу из автоматов. С таким предложением выступил депутат гордумы Екатеринбурга Станислав Киселев на заседании, трансляция которого доступна на RuTube.

Киселев, регулярно бывающий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подверг критике существующие формы военно-патриотического воспитания, назвав их слишком тепличными. По его мнению, занятия в молодежных кружках не должны ограничиваться философскими рассуждениями о науке, а проходить на природе, где дети смогут самостоятельно обустраивать блиндажи.

Парламентарий подчеркнул, что такие навыки, полученные в детстве, не раз пригождались ему самому. Он выразил пожелание, чтобы в случае, если молодому поколению придется столкнуться с реальными военными действиями, эти умения просто вспоминались как уже знакомые, а не осваивались в экстремальной обстановке.

Инициативу коллеги поддержали глава департамента молодежной политики Артем Николаев и депутат Александр Колесников. Последний отметил, что изучение автомата Калашникова полезно для саморазвития, а строевая подготовка способствует формированию правильной осанки и улучшению координации движений, и такие занятия, по его словам, не помешали бы и девочкам.

Глава управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков призывал использовать образы героев СВО как примеры для воспитания подрастающего поколения и выстраивать обучение школьников так, чтобы они хотели стать похожими на совершивших подвиги участников военной операции.

Ранее Путин предложил называть именами героев СВО улицы и школы в России.

 
