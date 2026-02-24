Герой России рассказал, почему квадроцикл на фронте безопаснее, чем танк

Сегодня квадроцикл ценится на фронте больше, чем танк. Если раньше, — чем больше вокруг тебя брони, тем ты больше чувствуешь себя в безопасности, — то сейчас все наоборот, рассказал «Газете.Ru» руководитель службы беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян.

«Сейчас динамика боевых действий сумасшедшая, обстановка на поле боя меняется каждый час. Если раньше, — чем больше вокруг тебя брони, тем ты больше чувствуешь себя в безопасности, — то сейчас все наоборот. Мы используем баги, мотороллеры, квадроциклы, самокаты. Это все должно быть максимально открыто. Во-первых, тебя тяжелее заметить. Во-вторых, ты становишься более маневренным. В-третьих, — если все-таки беспилотник противника уже летит на тебя, — больше шансов либо покинуть транспортное средство, либо уйти от преследования. На большой тяжелой технике ты намного больше уязвим», — рассказал Терзиян.

По словам капитана, квадроцикл не обгоняет квадрокоптер, но за счет своей маневренности дает шанс уйти. На крайний случай с него можно спрыгнуть куда-нибудь в канаву, — поэтому отсутствие дверей помогает. Именно это однажды спасло Терзияна от смерти.

«Было достаточно тяжелое ранение в процессе боевой работы ночью. Это был 2023 год. Я вел разведку на коптере, наносил поражение, и на левом фланге противник ночью пошел в атаку. Мне пришла команда поменять позицию. Соответственно, я сел на квадроцикл и начал движение на другую позицию, доехал до точки выгрузки. И только вот я стал слезать с квадроцикла, меня уже ждал на этой точке вражеский коптер со сбросом. Как только я встал на землю, противник произвел сброс, осколочный боеприпас упал мне под ноги. Все, что я помню, — это хлопок под ногами. Я сделал рывок метров двадцать до ближайшего укрытия и упал без сил. Повезло, что были наши ребята, они с меня быстро броню сняли, оказали помощь», — заключил Герой России.

