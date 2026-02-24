О первом дне СВО рассказал Герой России Терзиян

Герой России Терзиян: в первый день в зоне СВО было страшно, аж мурашки пошли

Первый день в зоне СВО был страшным: мы совершали марш, заезжали колонной техники и попали под артиллерийский обстрел, вспоминает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель службы беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян.

Терзиян родился в городе Сочи, окончил 11 классов в 2016 году. Поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию (Санкт-Петербург), факультет артиллерийской разведки. По распределению попал в 25-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду. Впоследствии она и стала 68-й дивизией. Это был 2021 год.

«С началом специальной военной операции в составе этого подразделения попал на передовую. Я тогда работал в составе гаубичного дивизиона на огневой позиции. Мы стреляли из орудий. В какой-то момент к нам на направление приехали ребята из центра спецназа. Серьезные такие ребята. Им был необходим артиллерийский корректировщик. Поскольку я оканчивал факультет артиллерийской разведки, я знал, что такое корректировка, работа с картами, работа с оптическими приборами, биноклем. Поэтому вызвался добровольцем», — рассказал Герой России.

Но самый первый день в зоне боевых действий собеседник «Газеты.Ru» вспоминает так:

«На самом деле это было страшно, аж мурашки пошли. Для меня все было в новинку. В самый первый день мы совершали марш, заезжали колонной техники и попали под артиллерийский обстрел. Мы свернули с заданного маршрута и потом опять попали под обстрел. Ночью колонна у нас осталась в поле, организовали хранение, личный состав рассредоточили. Для офицерского состава было организовано посменное дежурство. Я прямо отчетливо помню свою первую ночь. Я на дежурстве, в темноте. Мысли мешаются, идет внутренняя борьба с собой. Было страшно. Больше всего давило чувство неопределенности и того, что будет завтра», — отметил Терзиян.

