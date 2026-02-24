Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Как за четыре года изменилась логистика на СВО, рассказал Герой России

Герой России Терзиян: за четыре года произошло два изменения логистики в зоне боев
«Газета.Ru»

Если в начале СВО колонна могла идти просто по дороге, то сегодня боевые действия отличаются от того, что было в начале, логистика уже абсолютно другая, уверяет «Газету.Ru» руководитель службы беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян.

«В самый первый день мы совершали марш, заезжали колонной техники и попали под артиллерийский обстрел. Мы свернули с заданного маршрута и потом опять попали под обстрел. Реалии современного боя уже таковы, что просто так колонна не поедет, за четыре года все изменилось. Во-первых, идет активное применение так называемых дорог жизни. Эти дороги накрыты специальной сеткой, под которую дрону противника очень тяжело залететь. Украинцы это применяют, и мы это применяем», — объяснил Терзиян.

По его словам, если дрон попадет в эту сетку, которая накрывает дорогу жизни, то дрон запутается в этой сетке и не сработает. Или сработает, — взорвется в ней, — сетка повредится, но техника и личный состав будет цел.

«Во-вторых, это активная работа постов. Сейчас по пути, по всем тыловым маршрутам расставлены посты через каждые 500 метров — километр. Они все завязаны в единую систему связи. У всех водителей, которые едут, тоже есть связь с постами. И как только беспилотник противника где-то был замечен, — все: стоп-движение, техника прячется в укрытии, личный состав рассредоточивается», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Подробнее о том, как сейчас проходит СВО — в интервью Терзияна «Газете.Ru».

Ранее Путин назвал приоритет России на годы вперед.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!