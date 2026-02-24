Как за четыре года изменилась логистика на СВО, рассказал Герой России

Если в начале СВО колонна могла идти просто по дороге, то сегодня боевые действия отличаются от того, что было в начале, логистика уже абсолютно другая, уверяет «Газету.Ru» руководитель службы беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии, Герой России, кавалер трех орденов Мужества и медали «За отвагу» капитан Сергей Терзиян.

«В самый первый день мы совершали марш, заезжали колонной техники и попали под артиллерийский обстрел. Мы свернули с заданного маршрута и потом опять попали под обстрел. Реалии современного боя уже таковы, что просто так колонна не поедет, за четыре года все изменилось. Во-первых, идет активное применение так называемых дорог жизни. Эти дороги накрыты специальной сеткой, под которую дрону противника очень тяжело залететь. Украинцы это применяют, и мы это применяем», — объяснил Терзиян.

По его словам, если дрон попадет в эту сетку, которая накрывает дорогу жизни, то дрон запутается в этой сетке и не сработает. Или сработает, — взорвется в ней, — сетка повредится, но техника и личный состав будет цел.

«Во-вторых, это активная работа постов. Сейчас по пути, по всем тыловым маршрутам расставлены посты через каждые 500 метров — километр. Они все завязаны в единую систему связи. У всех водителей, которые едут, тоже есть связь с постами. И как только беспилотник противника где-то был замечен, — все: стоп-движение, техника прячется в укрытии, личный состав рассредоточивается», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

