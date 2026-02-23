Силы ПВО лишили ВСУ более двух десятков дронов за три часа

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили 27 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, вражеские дроны пытались атаковать российские регионы 23 февраля в период с 12:00 до 15:00 мск. 13 беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области, еще пять БПЛА – над акваторией Азовского моря. Четыре дрона ликвидировали в Краснодарском крае, по два – в Курской области и в Крыму. Также один украинский беспилотник обезврежен над акваторией Черного моря, говорится в сообщении МО.

До этого издание Business Insider сообщило, что украинские военные из-за большого числа беспилотников над полем боя уничтожают собственные дроны. В публикации говорится, что солдаты ВСУ перерезают и обрывают любые попадающиеся им оптоволоконные кабели от БПЛА, вне зависимости от того, какой стороне они принадлежат. Военные применяют ножницы, тактические ножи и даже используют голые руки. По словам украинских бойцов, в случае малейшего сомнения дрон сразу же объявляется вражеским.

