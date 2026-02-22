Российский регион подвергся второму за сутки ракетному обстрелу

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что по предварительной информации, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах для устранения последствий обстрела. На данный момент объявлен отбой ракетной опасности.

Как сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный, это была вторая за сутки попытка противника атаковать областной центр. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились со своей задачей и отразили ракетный налет.

22 февраля Гладков также сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область. По его словам, за прошедшие сутки противник выпустил в сторону региона 203 беспилотника, 121 из которых удалось обнаружить и сбить. Под удар попали 55 населенных пунктов в 16 муниципалитетах, уточнил Гладков. Кроме того, по территории области было выпущено 12 снарядов.

