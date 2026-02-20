Пять стран Европы договорились производить дешевые системы ПВО

Польша, Франция, Германия, Великобритания и Италия заключили соглашение о сотрудничестве в сфере «дешевых средств ПВО и автономных платформ» (LEAP). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи глав оборонных ведомств этих стран в Кракове, пишет ТАСС.

«Мы также подписали очень важное соглашение о совместном развитии ударных возможностей с использованием дронов, низкозатратном совместном производстве и совместных закупках боевых зарядов для дронов», — сказал он.

При этом планируется учитывать украинский опыт в сфере производства дешевых БПЛА и средств борьбы с ними, отметил министр.

По данным Bloomberg, в рамках инициативы предполагается разработка автономных беспилотных систем и противоракет для комплексов ПВО. По данным агентства, такие решения могут применяться в различных средах, включая космическое пространство.

Реализация проекта будет вестись пятью странами. Отмечается, что военные ведомства государств — участников LEAP должны представить предложения по усилению своей роли в НАТО.

17 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не дали согласие на производство ракет для комплексов Patriot в Европе. По его словам, Киев также предлагал организовать производство ракет на территории Украины, но получил отказ.

