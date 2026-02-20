Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК

МО: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по энергетике и ВПК Украины

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре Украины, использующейся в военных целях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«С 14 по 20 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что под удар на территории Украины попали также склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также место дислокации иностранных наемников.

Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удары по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее в Генштабе РФ рассказали о наступлении российских войск на Славянск.