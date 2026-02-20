Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Армия

Минобороны сообщило об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК

МО: ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по энергетике и ВПК Украины
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшую неделю нанесли удары по инфраструктуре Украины, использующейся в военных целях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомстве, удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

«С 14 по 20 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ», — заявили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что под удар на территории Украины попали также склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также место дислокации иностранных наемников.

Накануне в ведомстве сообщили, что российские войска нанесли удары по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее в Генштабе РФ рассказали о наступлении российских войск на Славянск.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!