Армия

Замкомандующему военным округом России просят дать 12 лет колонии

Прокурор запросил генералу Муминджанову 12 лет колонии за взятку в 20 млн рублей
Алексей Филиппов/РИА Новости

Прокурор запросил 12 лет колонии для заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерала Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении взятки в размере 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что прокурор потребовал признать генерала виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Обвинение также потребовало лишить Муминджанова воинского звания генерал-майора, а также государственных наград и орденов.

С 2017 по 2023 год Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны России. Он отвечал за поставки вещевого имущества для армии. За это время с разными организациями заключили госконтракты на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

Следствие считает, что за содействие в выборе поставщиков генерал получил взятку на сумму около 20 млн рублей.

Муминджанов отрицает свою вину. Его арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, эквивалентную предполагаемой взятке.

Ранее суд отказался изменять меру пресечения генералу Муминджанову.
 
