На Кубани чиновника подозревают в краже денег, выделенных на развитие казачества

Главу департамента по делам казачества Кубани задержали за махинации на ₽15 млн
Telegram-канал пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники ФСБ России по Краснодарскому краю задержали руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Александра Тарарыкина. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По информации собеседника агентства, чиновника подозревают в нецелевом освоении бюджетных средств, выделенных на развитие казачества, и касается договоров, заключенных в рамках госпрограммы. Как отметили в ФСБ, действия Тарарыкина нанесли бюджету ущерб в размере 15 млн рублей, против него возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

До этого у главы Отрадненского района Краснодарского края Андрея Волненко прошли обыски. Его подозревают в махинациях, напоминающих схему экс-главы Крымского района Сергея Леся по хищению земельных участков и оформлению их «на своих людей». Волненко является старейшиной среди руководителей районов Краснодарского края.

Ранее на Кубани задержали еще одного министра.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!