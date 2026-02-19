Размер шрифта
Юрист оценил шансы Тимура Иванова уехать на СВО

Юрист Буйновский: шансы Тимура Иванова уехать на СВО высоки
Илья Питалев/РИА Новости

Адвокат Сергей Буйновский в беседе с Tsargrad.tv оценил шансы экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

«Думаю, у Тимура Иванова есть высокие шансы добиться отправки через суд на СВО, поскольку законодательство предоставляет такое право, но есть некоторые нюансы, которые могут ему в этом помешать», — сказал Буйновский.

Юрист не стал углубляться в подробности, отметив, что у него слишком мало информации. К тому же, по его словам, адвокатская этика мешает подробно комментировать дело.

19 февраля стало известно, что Иванов подал иск из-за отказа отправить его на спецоперацию. По данным «Ъ», он дважды пытался попасть на СВО. Первый раз ему отказали, сославшись на то, что для него нет подходящей должности. На второе заявление он так и не получил ответ. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что тот готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.
 
