Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Журналистка рассказала о новом оружии США, вызывающем «гаванский синдром»

Журналистка Ингбер: США получили оружие, способное вызвать «гаванский синдром»
Ahn Young-joon/AP

В арсенале американских военных имеется оружие, которое, предположительно, способно вызвать «гаванский синдром». Об этом сообщила на платформе Substack журналистка, бывшая сотрудница Госдепа и радиостанции NPR Саша Ингбер.

«У правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром», — написала она.

По данным журналистки, оружие было изъято у неназванных лиц отрядом спецназа США в ходе операции.

Ингбер отметила, что приступила к изучению этого вопроса после появления интервью якобы сотрудника службы охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором говорится, что сотрудники охраны главы государства были выведены из строя неизвестным образом. Однако ее источники не уточнили, где именно было получено это оружие, но утверждают, что оно уже было испытано.

Симптомами «гаванского синдрома» являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Аналогичные проблемы наблюдались у людей и в других уголках планеты. Они слышали шум в ушах, напоминающий стрекот сверчков или цикад.

Первая администрация президента президента США Дональда Трампа утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в кубинской столице с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с дипломатами.

Ранее США обвинили Россию в «опасной эскалации» из-за удара «Орешником».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27609511_rnd_6",
    "video_id": "record::452bd8fd-6171-4a11-a07c-432fd054026f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+