В арсенале американских военных имеется оружие, которое, предположительно, способно вызвать «гаванский синдром». Об этом сообщила на платформе Substack журналистка, бывшая сотрудница Госдепа и радиостанции NPR Саша Ингбер.

«У правительства США имеется устройство, которое, как считается, вызывает «гаванский синдром», — написала она.

По данным журналистки, оружие было изъято у неназванных лиц отрядом спецназа США в ходе операции.

Ингбер отметила, что приступила к изучению этого вопроса после появления интервью якобы сотрудника службы охраны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором говорится, что сотрудники охраны главы государства были выведены из строя неизвестным образом. Однако ее источники не уточнили, где именно было получено это оружие, но утверждают, что оно уже было испытано.

Симптомами «гаванского синдрома» являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Аналогичные проблемы наблюдались у людей и в других уголках планеты. Они слышали шум в ушах, напоминающий стрекот сверчков или цикад.

Первая администрация президента президента США Дональда Трампа утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в кубинской столице с ноября 2016 года пострадали более 40 американских дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с дипломатами.

