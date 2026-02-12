Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Европе рассказали о дефиците боеприпасов на Украине

Foreign Policy: Киеву недостает дальнобойных боеприпасов, в том числе для HIMARS
Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина столкнулась с дефицитом дальнобойных боеприпасов, в том числе для американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, из-за нехватки дальнобойных боеприпасов «у Украины ограниченные возможности наносить удары по сосредоточению российских войск далеко от линии соприкосновения».

9 февраля газета Financial Times писала, что украинская система противовоздушной обороны испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, из-за чего часть пусковых установок в январе фактически простаивали.

Как пишет издание, дефицит оказался столь серьезным, что Patriot не могли реагировать на удары Вооруженных сил РФ баллистическими ракетами, и они беспрепятственно поражали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Газета цитирует спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната о том, что боекомплект расходуется быстрее, чем поступает новая помощь со стороны Запада.

Ранее Зеленский выразил недовольство по поводу работы огневых групп ПВО.
 
Теперь вы знаете
Исчезновение Украины и покушение на Трампа. Какие предсказания Жириновского сбылись, а какие — нет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!