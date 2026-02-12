В Европе рассказали о дефиците боеприпасов на Украине

Foreign Policy: Киеву недостает дальнобойных боеприпасов, в том числе для HIMARS

Украина столкнулась с дефицитом дальнобойных боеприпасов, в том числе для американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на европейского чиновника.

По словам источника, из-за нехватки дальнобойных боеприпасов «у Украины ограниченные возможности наносить удары по сосредоточению российских войск далеко от линии соприкосновения».

9 февраля газета Financial Times писала, что украинская система противовоздушной обороны испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, из-за чего часть пусковых установок в январе фактически простаивали.

Как пишет издание, дефицит оказался столь серьезным, что Patriot не могли реагировать на удары Вооруженных сил РФ баллистическими ракетами, и они беспрепятственно поражали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Газета цитирует спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната о том, что боекомплект расходуется быстрее, чем поступает новая помощь со стороны Запада.

Ранее Зеленский выразил недовольство по поводу работы огневых групп ПВО.