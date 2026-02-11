В Евросоюзе озаботились улучшением средств обнаружения дронов

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала план действий для улучшения возможностей Европы по обнаружению дронов. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Европейская комиссия планирует принять меры для улучшения возможностей обнаружения дронов, для чего был разработан план действий. Он предусматривает укрепление потенциала тестирования средств противодействия дронам и создание знака «EU Trusted Drone» для идентификации безопасного оборудования. Кроме того, в ЕК опубликовали призыв ко всем заинтересованным странам объединить усилия в государственных закупках систем противовоздушной обороны.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Киев готов обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29. Президент Украины также сообщил, что обсудил с Туском развитие электросетевого взаимодействия между странами на фоне повреждения украинской энергетической системы.

Ранее в Финляндии назвали условие войны с Россией.