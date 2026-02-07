Мема: передача МиГ-29 Украине может испортить отношения между РФ и Польшей

Передача самолетов-истребителей МиГ-29 Украине может испортить отношения между Россией и Польшей. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его словам, для Польши это будет означать объявление войны России.

Эксперт отметил, что страны Европейского союза все больше и больше вовлекаются в это противостояние, что в конечном итоге приведет к эскалации отношений с РФ.

Мема обратил внимание, что в настоящее время руководство Евросоюза проводит самую катастрофическую политику за всю историю своего существования. Политик подчеркнул, что Европе нельзя допустить эскалации отношений с Россией.

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Киев готов обменять свои беспилотники на ракеты противовоздушной обороны и польские истребители МиГ-29.

Кроме МиГ-29 Польша имеет в своем распоряжении американский истребитель F-16, южнокорейский легкий истребитель FA-50, а также снятый с вооружения советский истребитель-бомбардировщик Су-22.

Ранее герой России усомнился, что польские МиГ-29 помогут Украине.