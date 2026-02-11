Размер шрифта
В ДНР вынесли пожизненный приговор грузинскому наемнику

Наемник из Грузии получил пожизненный срок за убийство пяти российских военных
Алексей Филиппов/РИА Новости

Гражданина Грузии признали виновным в убийстве пяти военнослужащих в Донбассе. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики.

Как установил суд, 42-летний Георгий Чубетидзе в октябре 2014 года прибыл в Киев, где вступил в националистическое формирование «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). После подготовки он принимал участие в боевых действиях до 2020 года, затем продолжил службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Следствие установило, что в районах Марьинки, Широкино и Крымского он застрелил четырех военнослужащих ДНР и ЛНР. Позднее, в сентябре 2023 года, находясь на позициях между Кременной и Лиманом, он, по версии обвинения, снайперским выстрелом убил российского военнослужащего. Осенью 2023 года Чубетидзе взяли плен Вооруженные силы РФ.

В прокуратуре уточнили, что за время участия в конфликте он получил вознаграждение свыше 3,5 млн рублей. В итоге суд назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее россиянку заочно осудили на 9 лет за участие в украинском батальоне «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России).
 
