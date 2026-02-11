На Украине впервые рассказали об уничтожении крупного завода беспилотников

The Atlantic: в ВСУ сообщили об уничтожении крупного завода по производству БПЛА

Российские войска в конце прошлого года уничтожили крупный завод по производству беспилотников на Украине, ущерб составил около $35 млн. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на заместителя командующего военно-воздушными силами ВСУ Павла Елизарова (признан в РФ иностранным агентом).

«Несколько месяцев назад массированный обстрел российскими беспилотниками уничтожил главный завод по производству беспилотников для группы компаний «Лазар», уничтожив оборудование на сумму около 35 миллионов долларов, включая большой склад оружия», — говорится в материале.

Издание отмечает, что цель и масштабы ущерба от атаки ранее неразглашались.

Эта и другие атаки вынудили Украину создавать высокотехнологичную систему противовоздушной обороны по низким ценам. Речь идет о прототипе лазерного оружия Sunray, созданного в стране, пишет Atlantic.

