Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Появилось видео сдачи в плен группы ВСУ у Гуляйполя

В распоряжении ТАСС появились кадры сдачи в плен группы ВСУ у Гуляйполя
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен у Гуляйполя. Видео есть в распоряжении ТАСС.

На видеозаписи можно увидеть, как шесть украинских военных идут с поднятыми руками. В российских силовых структурах уточнили агентству, что военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны пытались выдвинуться в направлении позиций группировки «Восток» юго-западнее населенного пункта Гуляйполе. Их направило туда командование 225-го отдельного штурмового полка украинской армии.

В итоге в плен сдалось отделение ВСУ, в том числе офицеры. Их сопровождение проводилось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток» ВС России.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. По его словам, ВСУ не хватает личного состава для сдерживания наступления российских войск.

Ранее в США объяснили провалы ВСУ «советской системой» командования.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645571_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+