В распоряжении ТАСС появились кадры сдачи в плен группы ВСУ у Гуляйполя

Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен у Гуляйполя. Видео есть в распоряжении ТАСС.

На видеозаписи можно увидеть, как шесть украинских военных идут с поднятыми руками. В российских силовых структурах уточнили агентству, что военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны пытались выдвинуться в направлении позиций группировки «Восток» юго-западнее населенного пункта Гуляйполе. Их направило туда командование 225-го отдельного штурмового полка украинской армии.

В итоге в плен сдалось отделение ВСУ, в том числе офицеры. Их сопровождение проводилось квадрокоптером под руководством бойцов 38-й бригады 35-й армии группировки войск «Восток» ВС России.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушивается линия фронта на ряде участков в районе Гуляйполя Запорожской области. По его словам, ВСУ не хватает личного состава для сдерживания наступления российских войск.

Ранее в США объяснили провалы ВСУ «советской системой» командования.