СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57

MWM: крупная продажа Су-57 изменит баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке
Павел Бедняков/РИА Новости

Поставки российских истребителей пятого поколения Су-57 в страны Ближнего Востока способны сильно повлиять на баланс сил в регионе. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

Согласно материалу издания, любая крупная продажа истребителей Су-57 может существенно изменить баланс сил в воздухе на Ближнем Востоке. При этом Израиль остается единственным оператором истребителей пятого поколения в регионе, а Алжир — единственным таким оператором в Африке.

По данным MWM, наиболее вероятным получателем истребителей Су-57 может стать Иран, который уже ожидает поставок 48 самолетов Су-35. В настоящее время ВВС страны располагают примерно 300 устаревшими машинами, преимущественно F-4E и F-5E/F времен войны во Вьетнаме. Появление на вооружении Су-57 в сочетании с Су-35 способно существенно усилить воздушные возможности Тегерана.

Глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что США могут ввести санкции против Алжира из-за покупки российских истребителей. По его словам, сообщения об этом вызывают озабоченность у американской администрации.

Ранее в США рассказали об эффективности Су-57.
 
