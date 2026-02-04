Ограничение работы терминалов спутниковой связи Starlink в зоне проведения специальной военной операции выглядит как средство воздействия главы SpaceX Илона Маска на Киев. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат технических наук, глава КБ «АвиаНовации» Сергей Товкач, отметив, что порог скорости в 90 километров в час для управляемых системой летательных аппаратов касается обеих сторон конфликта.

Касаемо разговоров о блокировке терминалов, используемых российской стороной — это выглядит как пиар-акция, считает эксперт. По его словам, внутри самой компании SpaceX никто не станет организовывать отдел для поиска «подозрительных» точек связи.

«Украинцы запустили антикризис, что, мол, мы попросили, и американцы сделали, русские не смогут бомбить наши города, а мы тем временем введем белые списки. А сами параллельно пытаются в панике найти решение. По Крыму не летит третий день ничего, а в Крым в основном все летело на «Старлинке», — обратил внимание Товкач.

1 февраля SpaceX по просьбе министерства обороны Украины ограничила использование Starlink для российских БПЛА.

По словам Маска, эти меры уже принесли результаты. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы на Украине. При этом, по информации СМИ, ограничения затронут в том числе беспилотники ВСУ.

По информации «Политики страны», Starlink будут отключать на всех устройствах, которые движутся со скоростью 90 километров в час.

