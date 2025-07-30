В Пентагоне рассказали о пересмотре участия США в AUKUS

Пентагон планирует осенью текущего года завершить пересмотр участия США в военном альянсе AUKUS с Великобританией и Австралией. Об этом в социальной сети X сообщил офис заместителя министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбриджа Колби.

В Пентагоне ранее заявляли РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в этом блоке на предмет соответствия приоритетам администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как уточнили в офисе, приказ о пересмотре инициативы AUKUS был дан главой минобороны США Питом Хегсетом.

«Министерство ожидает, что проведение пересмотра будет завершено осенью. Его цель — это предоставить президенту и его команде высокопоставленного руководства основанную на фактах и точную оценку инициативы», — сказано в публикации ведомства.

До этого спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил, что международные альянсы и организации, в которых ведущую роль играют Соединенные Штаты Америки, «шатаются как карточные домики».

Ранее в сенате США пригрозили ЕС выходом США из НАТО.