Российские военные научились бить по ВСУ упавшими дронами

RT: военные ВС России научились наносить удары по ВСУ упавшими дронами
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российские военные научились наносить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) подбитыми и упавшими дронами. Об этом сообщил техник беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмата» с позывным «Федор» в беседе с RT.

Боец «Ахмата» пояснил, что для того, чтобы беспилотник сохранял свою боевую способность даже в случае, когда он подбит или упал, к его корпусу крепится специальное устройство. В результате когда к упавшему БПЛА кто-то подходит на расстоянии двух-трех метров с чем-то металлическим, дрон взрывается.

Также «Федор» рассказал, что до ухода на специальную военную операцию (СВО) думал, что придется воевать по старинке. Однако в зоне боевых действий столкнулся с «войной роботов» и обучился работе с дронами.

В сентябре стало известно, что российские военные начали применять в зоне СВО новейший дрон-бомбардировщик «Кощей», который является аналогом украинской «Бабы-яги». Полезная нагрузка беспилотника составляет 15 кг, дальность полета — до 30 км. «Кощей» является гексакоптером, то есть у дрона шесть пропеллеров. Новый дрон может нести от трех до шести зарядов и возвращается после выполнения боевой задачи. В будущем «Кощей» планируется использовать в МЧС.

Ранее Путин рассказал о российских дронах, уничтоживших технику ВСУ на $2 млрд.

СВО: последние новости
