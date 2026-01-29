Глава изаильской разведки посетил Белый дом на фоне эскалации с Ираном

Kan: глава военной разведки Израиля посетил Белый дом на фоне эскалации с Ираном

На текущей неделе руководитель израильской военной разведки (АМАН) генерал-майор Шломи Биндер провел ряд встреч с представителями администрации США в Белом доме. Об этом сообщает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Вещатель отметил, что визит состоялся в условиях подготовки Соединенных Штатов к возможной силовой операции против Ирана и наращивания американского военного присутствия в регионе.

«На фоне приготовлений США к нападению на Иран начальник военной разведки генерал-майор Шломи Биндер на этой неделе встретился с высокопоставленными чиновниками в Белом доме», — говорится в публикации.

По данным гостелерадиокомпании, администрация Дональда Трампа рассматривает реализацию комплекса мер, направленных на смену политического режима в Исламской республике. Вместе с тем, высокопоставленный источник в Израиле указал на скепсис еврейского государства относительно того, что подобных стратегических целей можно достичь исключительно путем нанесения авиаударов.

Ранее США получили от организации UANI список из 50 целей для возможного удара по Ирану.