Пленный боец ВСУ рассказал, как командование заставляет бойцов ходить пешком

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет солдат на сумском направлении преодолевать большие дистанции пешком чтобы сохранить военную технику, которой и так не хватает. Об этом сообщил ТАСС боец войсковой части 99-53, оператор БПЛА Богдан Лукевич, попавший в плен.

«У нас [на сумском направлении] техники вообще никакой нет, просто броня (бронетехника. — «Газета.Ru») просто, чтобы довезти [бойцов] на позицию. И то [командование] ее бережет, [солдаты] пешком ходят очень большие маршруты», — сказал он.

По словам бойца, что наибольший дефицит техники наблюдается в пограничных отрядах ВСУ. Кроме того, Лукевич отметил, что солдатам зачастую не хватает и провизии.

До этого украинский военнопленный Сергей Шевченко сообщил, что ВСУ используют для перевозки украинских солдат школьные автобусы.

По его словам, когда его с другими военными отправляли в учебный центр в Коблево, их тоже везли на школьном автобусе. Такие случаи повторялись неоднократно. Военнопленный рассказал, что в период, когда он охранял объект, где находилась военная техника, среди подбитых машин были и школьные автобусы, которые использовались для перевозки солдат.

Ранее пленный боец ВСУ призвал руководство Украины посетить линию фронта.