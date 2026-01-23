Размер шрифта
Армия

Пленный боец ВСУ рассказал, как командование заставляет бойцов ходить пешком

Боец Лукевич: командование ВСУ бережет технику, поэтому отправляет солдат пешком
Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляет солдат на сумском направлении преодолевать большие дистанции пешком чтобы сохранить военную технику, которой и так не хватает. Об этом сообщил ТАСС боец войсковой части 99-53, оператор БПЛА Богдан Лукевич, попавший в плен.

«У нас [на сумском направлении] техники вообще никакой нет, просто броня (бронетехника. — «Газета.Ru») просто, чтобы довезти [бойцов] на позицию. И то [командование] ее бережет, [солдаты] пешком ходят очень большие маршруты», — сказал он.

По словам бойца, что наибольший дефицит техники наблюдается в пограничных отрядах ВСУ. Кроме того, Лукевич отметил, что солдатам зачастую не хватает и провизии.

До этого украинский военнопленный Сергей Шевченко сообщил, что ВСУ используют для перевозки украинских солдат школьные автобусы.

По его словам, когда его с другими военными отправляли в учебный центр в Коблево, их тоже везли на школьном автобусе. Такие случаи повторялись неоднократно. Военнопленный рассказал, что в период, когда он охранял объект, где находилась военная техника, среди подбитых машин были и школьные автобусы, которые использовались для перевозки солдат.

Ранее пленный боец ВСУ призвал руководство Украины посетить линию фронта.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688909_rnd_9",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
