Армия

Военный эксперт оценил планы Германии передать Украине системы ПВО IRIS-T

Военэксперт Шлепченко: системы ПВО IRIS-T не являются аналогом Patriot
Global Look Press

Военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко прокомментировал планы Германии передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. По его словам, этот комплекс не может быть заменой ЗРК Patriot, поскольку создавался для других задач.

Аналогом Patriot является франко-итальянская разработка Samp-T, отметил эксперт.

«Что касается IRIS-T, то это ЗРК малой и средней дальности. Работающий на ракетах, которые изначально создавались для истребителей, и затем их перепрограммировали для применения с наземных пусковых установок. По «Искандерам» они работать не могут. В принципе, у них слишком мало времени, они не успевают среагировать. Это средство для борьбы с самолетами», — объяснил Шлепченко.

В январе генеральный директор компании Diehl Defence (выпускает ПВО) Гельмут Раух сообщил, что Украина заказала 18 немецких систем IRIS-T и планирует приобрести больше огневых установок в ближайшем будущем.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители украинского правительства вернулись в Киев со Всемирного экономического форума в Давосе с договоренностями о новом пакете средств ПВО.

Ранее писториус заявил о невозможности передачи Украине новых систем Patriot.
 
