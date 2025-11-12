Чиновник из Петербурга ушел с должности и совершил подвиг в зоне СВО

Ушедший с поста председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга Сергей Серезлеев решил отправиться добровольцем в зону спецоперации на Украине и совершил подвиг. Об этом пишет «Царьград».

В ходе службы бывший чиновник попал в бетонную трубу под Белогоровкой, где провел 50 дней ради спасения раненого солдата. В течение этого времени он находился под постоянными обстрелами. Для их эвакуации были направлены две другие группы, однако их уничтожили бойцы ВСУ.

«Мы должны были создавать движуху, отвлекать на себя внимание и агрессию противника», — рассказал Серезлеев.

По словам военного, самым страшным испытанием стали шесть дней, когда они остались без еды и воды, однако солдаты смогли это преодолеть.

В публикации говорится, что перед одним из штурмов Серезлеев вышел на плановое разминирование территории, но не заметил одну из бомб. Мужчина лишился ноги и сейчас проходит лечение после тяжелого ранения.

Новость дополняется.