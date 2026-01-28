Глава армянской диаспоры в Тюмени Абрам Овеян поздравил военнослужащих Вооруженных сил Армении с профессиональным праздником. Об этом он заявил в интервью СМИ2.

«Для меня, как для человека, служившего в Советской Армии, 28 января не просто официальная дата. Это личный праздник, наполненный памятью и уважением», — сказал Овеян.

Глава армянской диаспоры поздравил военнослужащих армии Армении, подчеркнув, что их труд и готовность к самопожертвованию является основой безопасности республики. Овеян пожелал им здоровья, благополучия семьям и мирного неба над головой. Он напомнил, что сильная и современная армия — залог развития и процветания страны.

28 января в Армении празднуют День армии. По разным данным, численность армии Армении оценивается в 44 000 — 65 000 военнослужащих, с общим резервом до 210 000 человек.

В этот день премьер-министр республики Никол Пашинян рассказал, что иностранные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, опасаясь, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.