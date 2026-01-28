Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Глава армянской диаспоры в Тюмени поздравил армию Армении с профессиональным праздником

Абрам Овеян поздравил военных Армении с профессиональным праздником
Sergei Grits/AP

Глава армянской диаспоры в Тюмени Абрам Овеян поздравил военнослужащих Вооруженных сил Армении с профессиональным праздником. Об этом он заявил в интервью СМИ2.

«Для меня, как для человека, служившего в Советской Армии, 28 января не просто официальная дата. Это личный праздник, наполненный памятью и уважением», — сказал Овеян.

Глава армянской диаспоры поздравил военнослужащих армии Армении, подчеркнув, что их труд и готовность к самопожертвованию является основой безопасности республики. Овеян пожелал им здоровья, благополучия семьям и мирного неба над головой. Он напомнил, что сильная и современная армия — залог развития и процветания страны.

28 января в Армении празднуют День армии. По разным данным, численность армии Армении оценивается в 44 000 — 65 000 военнослужащих, с общим резервом до 210 000 человек.

В этот день премьер-министр республики Никол Пашинян рассказал, что иностранные партнеры Армении отказывались продавать Еревану оружие, опасаясь, что секретные параметры вооружений попадут в руки к странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин рассказал о контактах с Арменией по линии ОДКБ.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!