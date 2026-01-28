Военный эксперт высказался о применении Россией дронов с системой Starlink

Сообщения о том, что Вооруженные силы РФ используют спутниковую систему Starlink, появляются не в первый раз. Главное преимущество того, что российские войска научились периодически применять технологии, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, — расширение разведывательных возможностей. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что миллиардер помогает Москве.

Специалист пояснил, что средства радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у противника, почти не могут воздействовать на Starlink из-за ее высокой помехозащищенности, что пугает как Киев, так и Варшаву.

«Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», — отметил Кнутов.

До этого глава польского МИД призвал Маска отключить Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что российские войска используют систему для ударов по Украине. Бизнесмен в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Украины подтвердил применение Россией дронов со Starlink.