Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

Военный эксперт высказался о применении Россией дронов с системой Starlink

Военэксперт Кнутов: дроны с системой Starlink помогают России с разведкой
SpaceX

Сообщения о том, что Вооруженные силы РФ используют спутниковую систему Starlink, появляются не в первый раз. Главное преимущество того, что российские войска научились периодически применять технологии, принадлежащие американскому бизнесмену Илону Маску, — расширение разведывательных возможностей. Об этом в интервью газете «Взгляд» сообщил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что миллиардер помогает Москве.

Специалист пояснил, что средства радиоэлектронной борьбы, имеющиеся у противника, почти не могут воздействовать на Starlink из-за ее высокой помехозащищенности, что пугает как Киев, так и Варшаву.

«Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», — отметил Кнутов.

До этого глава польского МИД призвал Маска отключить Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что российские войска используют систему для ударов по Украине. Бизнесмен в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Украины подтвердил применение Россией дронов со Starlink.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!